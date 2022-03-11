Дина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Короткая ссылка
Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Дина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
  • РИА Новости

23-летняя гимнастка получила от судей 36,80 балла. Серебряную медаль завоевала Лала Крамаренко (35,70), бронза досталась Анастасии Гузенковой (33,80).

Крамаренко (36,45) в упражнениях с мячом заняла первое место, Арина Аверина (36,15) — второе, Гузенкова (35,30) — третье.

Арина Аверина (34,85) в упражнениях с булавами завоевала золото. Далее расположились Крамаренко (33,70) и Александра Скубова (33,50).

Гузенкова (34,05) получила высшую оценку в соревнованиях с лентой. Второе место заняла Крамаренко (33,60), третье — Мария Победушкина (32,75).

Соревнования проходили во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Ранее Дина Аверина рассказала о травмах, которые никак не проходят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить