Дина Аверина стала чемпионкой России по художественной гимнастике в упражнениях с обручем
- РИА Новости
23-летняя гимнастка получила от судей 36,80 балла. Серебряную медаль завоевала Лала Крамаренко (35,70), бронза досталась Анастасии Гузенковой (33,80).
Крамаренко (36,45) в упражнениях с мячом заняла первое место, Арина Аверина (36,15) — второе, Гузенкова (35,30) — третье.
Арина Аверина (34,85) в упражнениях с булавами завоевала золото. Далее расположились Крамаренко (33,70) и Александра Скубова (33,50).
Гузенкова (34,05) получила высшую оценку в соревнованиях с лентой. Второе место заняла Крамаренко (33,60), третье — Мария Победушкина (32,75).
Соревнования проходили во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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