«Нытиков у нас нет»: как сборная России по спортивной гимнастике переживает отстранение от международных соревнований

Несмотря на отстранение от международных соревнований, в сборной России по спортивной гимнастике сохраняется позитивный настрой. Атлеты готовятся к Открытому кубку страны, который пройдёт в июле в Калуге и станет отборочным на августовский чемпионат Европы. Психологически важно не терять надежду на нём выступить, заявила в разговоре с RT старший тренер команды Валентина Родионенко. Первым крупным стартом в новом олимпийском цикле стал чемпионат России, который проходит в Казани.

В эти дни в Казани проходит чемпионат России по спортивной гимнастике. На минувшей неделе медали разыгрывались среди женщин и юниорок, а со среды, 13 апреля, на помост начнут выходить мужчины и юниоры. Этот старт, по словам старшего тренера сборной Валентины Родионенко, стал первым пробным в новом олимпийском цикле, ведь в связи с отстранением от международных соревнований российские гимнасты пропустили несколько этапов Кубка мира.

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На первенство в Казани не приехала лидер национальной команды Ангелина Мельникова. В её отсутствие три золотые медали завоевала ещё одна чемпионка ОИ-2020, Виктория Листунова. Она победила в личном многоборье, вольных упражнениях и опорном прыжке. В соревнованиях на брусьях первенствовала Ульяна Перебиносова, а в упражнениях на бревне — Елена Герасимова. А вот олимпийская чемпионка Владислава Уразова осталась на турнире без наград высшей пробы. Она завоевала бронзу в личном многоборье и на брусьях, а также серебро на бревне.

По словам Родионенко, итоги турнира получились двоякими. С одной стороны, спортсменки продемонстрировали достойные результаты нескольких месяцев работы после Игр в Токио, а с другой — некоторые из них не справились с соревнованиями с эмоциональной точки зрения.

«Имели место и позитивные моменты, и настораживающие. У нас давно не было больших стартов, и не все оказались готовы к ним психологически. Нервничали, хотели показать лучшее, а в результате допускали ошибки. Кому-то не хватило стабильности. Но общее впечатление осталось очень хорошее», — рассказала тренер в беседе с RT.

Возможно, недостаточная концентрация стала результатом того, что турнир не являлся отборочным в национальную команду. По его итогам никаких перестановок в сборной не произойдёт, и спортсменки продолжат готовиться в основной группе прежним составом. Позже к ним присоединится и Мельникова. В связи с изменениями в соревновательном плане девушкам даже сделают небольшие послабления в графике тренировок.

«Сейчас, как всегда после больших соревнований, мы проведём анализ, сделаем выводы из ошибок, которые были здесь допущены. Думаю, некоторым спортсменкам поменяем комбинации, поработаем над стабильностью», — пояснила старший тренер сборной.

Подводя итоги женского турнира, Родионенко рассказала о ближайшем резерве — девочках 2008—2009 годов рождения, выступавших в рамках юниорского первенства. По её словам, одарённых детей достаточно много, но пока рано говорить, что кто-то из них сможет вырасти в звёзд первой величины.

«Сегодня они все хорошие. Но пока с ними не встретишься на сборах, пока не посмотришь, как они себя поведут во время тяжёлых тренировок, трудно сказать что-то о будущем. Нужно посмотреть на характер, на множество других моментов. Бывает, что девочка прекрасно одарена, но ленивая и не выносит больших нагрузок. Отлично показали себя в Казани Людмила Рощина, Анна Есипова, Диана Кустова, но пока это, если можно так выразиться, материал, а дальше предстоит огромная работа», — подчеркнула специалист.

Что касается мужских соревнований, то в Казани выступят почти все лидеры сборной, кроме травмированного Дениса Аблязина. Но олимпийские чемпионы Токио, скорее всего, примут участие не во всех видах программы.

«Возможно, из них только Артур Далалоян будет выступать в многоборье. Никита Нагорный может пропустить кольца, поскольку лечит плечо. По Давиду Белявскому тоже пока не решили окончательно, выйдет ли он на многоборье», — отметила Родионенко.

Она также пообещала, что спортсмены опробуют на чемпионате страны новые усложнённые комбинации, а значит, не исключены ошибки.

«Мы поработали над усложнением программ, и когда-то же их нужно попробовать в деле. Вот сейчас и состоится проба пера. Но к Кубку они уже должны выглядеть на все сто», — заверила тренер сборной.

Открытый кубок России, который запланирован на июль, станет, возможно, единственным крупным стартом для российских гимнастов, если их не вернут на мировую арену к августовскому чемпионату Европы. В Калуге выступят по 24 сильнейших российских спортсмена среди мужчин и женщин, а также приглашённые иностранные участники. Родионенко надеется, что на турнир приедут гимнасты как минимум из десяти стран. В частности, в федерации рассчитывают на отклик сборных Китая, Турции, Южной Кореи и Израиля.

«В Европу тоже направим приглашения, хотя я и думаю, что это напрасно. Но переговоры будем вести. Кто рискнёт, тот приедет. Венгры, например, говорят, что будут, несмотря ни на что. Да многие хотят, те же немцы, но не всё зависит от спортивных команд. Нам, конечно, хочется, чтобы были соревнования равных соперников, чтобы мы могли, с одной стороны, подтвердить реноме сильнейших, а с другой — чему-то новому научиться. Мы ведь должны поддерживать свой уровень, а не опускаться!» — подчеркнула специалист.

В условиях отстранения от международных стартов на первый план выходит не только физическая готовность спортсменов, но и психологическая. Важно сохранить высокий уровень мотивации, чтобы продолжать изнурительные тренировки. По словам Родионенко, в сборной прикладывают максимум усилий, чтобы гимнасты не чувствовали себя ущемлёнными из-за ситуации в мире. Это не всегда удаётся сделать, но в целом обстановка в национальной команде позитивная. Главный акцент — на том, что надежда выступить на первенстве континента в августе остаётся.

«Кто-то иногда может сказать, мол, зачем стараться, ведь нас всё равно никуда не допустят. Но настоящих нытиков у нас нет! И на сборах на эту тему мы стараемся не говорить. Мы готовимся к Кубку России и к чемпионату Европы! Надежда умирает последней, и мы надеемся, что будем там выступать», — заключила Родионенко.