Родионенко: Куляк сможет выступать в России, если его дисквалифицирует FIG

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк сохранит за собой право выступать на национальных стартах в случае, если он будет дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG).

«Иван сможет выступать на российских турнирах даже в случае, если его дисквалифицирует FIG. Он обязательно примет участие в мужском чемпионате страны, который пройдет на следующей неделе», — цитирует ТАСС Родионенко.

Она допустила, что 20-летнего гимнаста могут дисквалифицировать пожизненно.

Напомним, что на церемонию награждения на Кубке мира россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее Виктория Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.