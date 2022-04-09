Родионенко: Куляк сможет выступать в России, если его дисквалифицирует FIG

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк сохранит за собой право выступать на национальных стартах в случае, если он будет дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG).
Родионенко: Куляк сможет выступать в России, если его дисквалифицирует FIG
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«Иван сможет выступать на российских турнирах даже в случае, если его дисквалифицирует FIG. Он обязательно примет участие в мужском чемпионате страны, который пройдет на следующей неделе», — цитирует ТАСС Родионенко.

Она допустила, что 20-летнего гимнаста могут дисквалифицировать пожизненно.

Напомним, что на церемонию награждения на Кубке мира россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее Виктория Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.

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