Родионенко: Куляк сможет выступать в России, если его дисквалифицирует FIG
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«Иван сможет выступать на российских турнирах даже в случае, если его дисквалифицирует FIG. Он обязательно примет участие в мужском чемпионате страны, который пройдет на следующей неделе», — цитирует ТАСС Родионенко.
Она допустила, что 20-летнего гимнаста могут дисквалифицировать пожизненно.
Напомним, что на церемонию награждения на Кубке мира россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.
Ранее Виктория Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.