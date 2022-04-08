Тренер Куляка допустила, что гимнаста могут дисквалифицировать пожизненно

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о ситуации в деле против Ивана Куляка, которого хотят дисквалифицировать за поведение на Кубке мира в Дохе (Катар).

«Думаю, что санкции, которые предлагалось наложить на нас, будут реализованы. И я очень боюсь, что Куляка даже могут дисквалифицировать пожизненно», — цитирует Родионенко ТАСС.

Она добавила, что все считают инициативу Куляка не личной. Она отметила, что спортсмен руководствовался только своими взглядами.

Напомним, что на церемонию награждения на Кубке мира россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее Виктория Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.

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