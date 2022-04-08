Листунова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в личном многоборье

Короткая ссылка
Виктория Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.
Листунова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в личном многоборье
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

В сумме на четырёх снарядах спортсменка набрала 115,765 балла. Она представляла Москву. Второе место заняла Мария Минаева из Республики Татарстан, набрав 110,664 балла. Третья — Владислава Уразова из Ростовской области (109,598 балла).

Напомним, что чемпионат мира пропускает олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Она заявила, что её организму необходимо восстановиться после трёх лет изнурительных выступлений.

Ранее Ирина Винер-Усманова заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить