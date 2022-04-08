Листунова выиграла чемпионат России по спортивной гимнастике в личном многоборье

Виктория Листунова победила в личном многоборье на чемпионате России по спортивной гимнастике.

В сумме на четырёх снарядах спортсменка набрала 115,765 балла. Она представляла Москву. Второе место заняла Мария Минаева из Республики Татарстан, набрав 110,664 балла. Третья — Владислава Уразова из Ростовской области (109,598 балла).

Напомним, что чемпионат мира пропускает олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Она заявила, что её организму необходимо восстановиться после трёх лет изнурительных выступлений.

Ранее Ирина Винер-Усманова заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики.