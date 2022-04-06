Винер-Усманова заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что боится за будущее спорта.

«Нас хотели остановить в программе, убрали сложные элементы, вставили те, что могут делать все. Мы много лет приспосабливаемся. Сейчас поменяли всю программу, сделали то, что было, когда выступали Кабаева, Чащина», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Она отметила, что не знает, сохранятся ли Олимпийские игры, но боится за будущее художественной гимнастики. Она добавила, что нарушается вся система спорта.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных соревнованиях.

Ранее Винер-Усманова рассказала о развитии художественной гимнастики в условиях санкций.