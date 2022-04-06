Винер-Усманова заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова заявила, что боится за будущее спорта.
Винер-Усманова заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики
  • РИА Новости

«Нас хотели остановить в программе, убрали сложные элементы, вставили те, что могут делать все. Мы много лет приспосабливаемся. Сейчас поменяли всю программу, сделали то, что было, когда выступали Кабаева, Чащина», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

Она отметила, что не знает, сохранятся ли Олимпийские игры, но боится за будущее художественной гимнастики. Она добавила, что нарушается вся система спорта.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных соревнованиях.

Ранее Винер-Усманова рассказала о развитии художественной гимнастики в условиях санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить