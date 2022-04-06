Винер-Усманова рассказала о развитии художественной гимнастики в условиях санкций

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова прокомментировала развитие художественной гимнастики в стране в условиях санкций и ограничений.

«Я считаю, художественная гимнастика должна развиваться не по системе «Отрубим голову, подтянем хвост, и получается нечто среднее», а по системе «Выше. Быстрее. Сильнее», чем мы сейчас и занимаемся. Поэтому мы будем стараться сделать всё, чтобы художественная гимнастика была одним из самых популярных видов спорта в России», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

По её мнению, на данный момент в международной художественной гимнастике сделано всё, чтобы помешать российским спортсменам соревноваться и побеждать.

«В России будут проходить все кубки, которые есть в мире, как этапы кубков России по художественной гимнастике. Соревновательных моментов будет намного больше. Кроме того, мы готовим новую программу — ту, которая была при Алине Кабаевой. Всё это сделает нас сильнее», — заключила Винер-Усманова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных соревнованиях.

Ранее призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике россиянка Елена Ерёмина сообщила, что приняла решение завершить спортивную карьеру.