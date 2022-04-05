Призёр чемпионата мира гимнастка Ерёмина завершила карьеру в возрасте 20 лет

Призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике россиянка Елена Ерёмина сообщила, что приняла решение завершить спортивную карьеру.

«Я закончила профессиональный спорт. Трудное и важное решение в моей жизни. Я приняла его вместе со своим тренером в ноябре 2021 года и сейчас хочу его озвучить», — написала 20-летняя спортсменка в своём Telegram-канале.

По словам Ерёминой, она больше не может терпеть постоянные боли во всём теле и жить на обезболивающих препаратах каждый день.

«Помимо спины, травм было много — это большой спорт... которые впоследствии, после операционного периода, давали о себе знать всё это время. Ментально я сломалась. Я выгорела», — заключила она.

Ерёмина является серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в упражнениях на брусьях и бронзовым — в многоборье.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам завершила карьеру.