Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ашрам завершила карьеру

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Олимпийская чемпионка 2020 года в индивидуальном многоборье, израильская гимнастка Линой Ашрам объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 22 лет.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ашрам завершила карьеру
  • AP

«Сегодня я объявляю о своём уходе из соревнований. Спортсмены должны знать, когда заканчивать, и, я считаю, что осуществила свою мечту», — приводит слова Ашрам The Times of Israel.

Она также заявила, что сейчас подходящее время, чтобы стать тренером.

Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице из Израиля 0,150 балла. 

Ранее российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

 

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