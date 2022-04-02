Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.
Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Маргарита по личным причинам завершила карьеру», — цитирует тренера Людмилу Панову ТАСС.

Васильева является чемпионкой России и обладательницей Кубка России. В составе сборной России биатлонистка выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе в сезоне-2018/19.

В том же сезоне Васильева была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт не выступит в масс-старте на чемпионате России.

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