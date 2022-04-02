Российская биатлонистка Маргарита Васильева завершила карьеру
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Маргарита по личным причинам завершила карьеру», — цитирует тренера Людмилу Панову ТАСС.
Васильева является чемпионкой России и обладательницей Кубка России. В составе сборной России биатлонистка выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе в сезоне-2018/19.
В том же сезоне Васильева была дисквалифицирована на полтора года за нарушение антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт не выступит в масс-старте на чемпионате России.