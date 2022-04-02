Юрлова-Перхт не выступит в масс-старте на чемпионате России

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Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт пропустит масс-старт на чемпионате России в Тюмени.
Юрлова-Перхт не выступит в масс-старте на чемпионате России
  • РИА Новости

«Надеялась пробежать и масс-старт, но опубликовали списки на гонку, меня там нет. Нужно было лучше выступать в спринте. Чемпионат России для меня окончен», — цитирует биатлонистку «Матч ТВ».

Она также отметила, что в настоящий момент находится в своей лучшей стрелковой форме. При этом она добавила, что лыжная составляющая оставляет желать лучшего.

Ранее российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков победили в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России.

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