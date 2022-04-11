Листунова заявила, что хотела выиграть всё личное золото ЧР по спортивной гимнастике

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Олимпийская чемпионка Виктория Листунова сообщила, что ставила перед собой задачу выиграть все пять золотых медалей чемпионата России по спортивной гимнастике 2022 года в личном первенстве.
Листунова заявила, что хотела выиграть всё личное золото ЧР по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

«Я очень хотела выиграть здесь все личные золотые медали соревнований, но не получилось. Надеюсь, в следующий раз это меня подстегнёт выступить лучше», — цитирует ТАСС Листунову.

16-летняя спортсменка из Москвы на ЧР в Казани завоевала золото в личном многоборье, опорном прыжке и вольных упражнения.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк сохранит за собой право выступать на национальных стартах в случае, если он будет дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG).

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