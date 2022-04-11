Листунова заявила, что хотела выиграть всё личное золото ЧР по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова сообщила, что ставила перед собой задачу выиграть все пять золотых медалей чемпионата России по спортивной гимнастике 2022 года в личном первенстве.

«Я очень хотела выиграть здесь все личные золотые медали соревнований, но не получилось. Надеюсь, в следующий раз это меня подстегнёт выступить лучше», — цитирует ТАСС Листунову.

16-летняя спортсменка из Москвы на ЧР в Казани завоевала золото в личном многоборье, опорном прыжке и вольных упражнения.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Иван Куляк сохранит за собой право выступать на национальных стартах в случае, если он будет дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики (FIG).