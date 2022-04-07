Гимнастка Мельникова объяснила, почему пропускает чемпионат России

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила причину пропуска чемпионата России 2022 года.

«Пропустить этот старт я решила ещё после Олимпиады. Слежу за своим здоровьем и решила, что третий цикл подряд, без восстановления морального, психологического и физического идти опасно», — написала Мельникова.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио гимнастка завоевала золотую и две бронзовые медали. На осеннем чемпионате мира Мельникова победила в многоборье, а также завоевала серебряную и бронзовую медали.

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