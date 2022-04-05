Россия планирует провести турнир по гимнастике с участием восьми стран

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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Федерация спортивной гимнастики России планирует провести в Калуге международный турнир с участием восьми стран.

«Мы сейчас меняем календарь, готовим в Калуге открытый международный Кубок в июле с приглашением иностранных команд. Пока у нас около восьми стран», — цитирует Родионенко ТАСС.

По её словам, в список стран-участниц входят Южная Корея, Турция и Израиль, а основным соперником хочется увидеть Китай.

«Открыть заявку на чемпионат России в Казани спортсменам из других стран мы уже не успевали. Слишком поздно начали этим заниматься, было желание, но не хватило времени», — добавила Родионенко.

Напомним, что чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике состоятся в Казани с 6 по 17 апреля в новом формате. С 6 по 10 апреля соревнования пройдут для женщин и юниорок, а с 11 по 17 апреля — для мужчин и юниоров.

Ранее Родионенко рассказала о ситуации с делом против Ивана Куляка, которого хотят дисквалифицировать из-за поведения на Кубке мира в Дохе (Катар).

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