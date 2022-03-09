Канаева: Трусова исполнила больше всех четверных, но Щербакова из другого измерения

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.

«Трусова исполнила больше четверных прыжков, но Аня Щербакова совместила всё. Она единственная, кто чисто откатал программу: без падений — а это олимпийский девиз «выйти и сделать». Это прямо про Аню Щербакову. Сколько за ней наблюдаю, вот она на чемпионате России с пневмонией вышла, она просто человек из другого измерения», — сказала Канаева на YouTube-канале «Больше спорта».

Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.

Серебро завоевала Александра Трусова, которая впервые в истории приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.

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