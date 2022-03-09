Канаева: Трусова исполнила больше всех четверных, но Щербакова из другого измерения
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«Трусова исполнила больше четверных прыжков, но Аня Щербакова совместила всё. Она единственная, кто чисто откатал программу: без падений — а это олимпийский девиз «выйти и сделать». Это прямо про Аню Щербакову. Сколько за ней наблюдаю, вот она на чемпионате России с пневмонией вышла, она просто человек из другого измерения», — сказала Канаева на YouTube-канале «Больше спорта».
Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.
Серебро завоевала Александра Трусова, которая впервые в истории приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.
Ранее сообщалось, что шоу Тутберидзе в апреле пройдёт в России, Белоруссии и Узбекистане.