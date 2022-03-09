Шоу Тутберидзе в апреле пройдёт в России, Белоруссии и Узбекистане

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Команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе анонсировала гастрольный тур шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду» .
Шоу Тутберидзе в апреле пройдёт в России, Белоруссии и Узбекистане
  • РИА Новости

Представления состоятся в Белорусии (Минске) и Узбекистане (Ташкенте), а также в четырёх городах России (Москве, Красноярске, Самаре и Нижнем Новгороде).

Полный состав участников ещё не объявлен. Известно, что в шоу примут участие олимпийские чемпионки Анна Щербакова, Алина Загитова и Камила Валиева, олимпийские серебрянные призёры Евгения Медведева, Александра Трусова и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов, а также танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

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