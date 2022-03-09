Туктамышева трогательно обратилась к Мишину

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Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева обратилась к своему наставнику Алексею Мишину в день его рождения.
Туктамышева трогательно обратилась к Мишину
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«С днём рождения, дорогой Алексей Николаевич. Спасибо, что вы есть! Уважаю и бесконечно ценю!» — написала Туктамышева в Instagram.

8 марта российскому специалисту исполнился 81 год. Под его руководством в 2015 году Туктамышева выиграла чемпионат мира и Европы. На прошедшем мировом первенстве фигуристка заняла второе место, уступив победу своей соотечественнице Анне Щербаковой.

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