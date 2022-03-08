Косторная показала первое совместное фото с тренером Буяновой
Новое фото фигуристки опубликовано в Instagram-аккаунте фан-группы Косторной.
В 2020 году Косторная уже уходила из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Через год спортсменка вернулась к Тутберидзе.
Из-за травмы кисти руки 18-летняя фигуристка пропустила чемпионат России, который состоялся в конце декабря в Санкт-Петербурге. В связи с этим она не имела возможности отобраться на чемпионат Европы и Олимпиаду.
Ранее Туктамышева рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.