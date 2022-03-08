Косторная показала первое совместное фото с тренером Буяновой

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Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная показала фотографию с новым тренером Еленой Буяновой.

Новое фото фигуристки опубликовано в Instagram-аккаунте фан-группы Косторной.

В 2020 году Косторная уже уходила из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Через год спортсменка вернулась к Тутберидзе.

Из-за травмы кисти руки 18-летняя фигуристка пропустила чемпионат России, который состоялся в конце декабря в Санкт-Петербурге. В связи с этим она не имела возможности отобраться на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Ранее Туктамышева рассказала, как начала заниматься фигурным катанием.

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