Туктамышева рассказала, как начала заниматься фигурным катанием

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как стала заниматься фигурным катанием.

«Я была очень энергичным ребенком, и меня отдали в фигурное катание. Вскоре я начала обгонять девочек, которые катались уже год. Немного выделялась из общей массы, наверное, поэтому меня и заметил Алексей Николаевич», — рассказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу ХК «Авангард».

Напомним, что Туктамышева не попала в основной состав сборной России по фигурному катанию и не выступила на Олимпиаде в Пекине. В настоящий момент она готовится принять участие в Кубке Первого канала. Российские фигуристы из-за санкции ISU не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

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