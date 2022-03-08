Нэйтан Чен: сочувствую Валиевой, но нам нужен чистый спорт

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен высказался о ситуации вокруг допингового скандала Камилы Валиевой.

«Это тяжело… Я определённо испытываю большое сочувствие к ней, она столько прошла. Я знаю, что это далось ей необычайно тяжело. Но суть состоит в том, что нам нужен чистый спорт», — цитирует Чена Teen Vogue.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований. По итогам индивидуальных соревнований Валиева стала четвёртой.

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