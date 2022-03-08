Щербакова: Тутберидзе не просто тренирует, она постоянно разговаривает с учениками

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о том, как построен тренировочный процесс у Этери Тутберидзе.
Щербакова: Тутберидзе не просто тренирует, она постоянно разговаривает с учениками
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Осознание того, что спорт будет занимать важное место в жизни, появилось, когда в девять лет я перешла в группу к Этери Георгиевне. Это была более серьезная группа, и там тренировались спортсмены, которые добиваются результатов», — цитирует 17-летнюю фигуристку Elle.

Она призналась, что Тутберидзе не просто тренирует, а постоянно разговаривает со своими учениками.

Ранее сообщалось, что россияне Анастасия Губанова и Морис Квителашвили, которые выступают за Грузию, приехали в Италию для подготовки к чемпионату мира по фигурному катанию 2022 года.

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