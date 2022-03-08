Губанова и Квителашвили прибыли в Италию для подготовки к ЧМ-2022

Россияне Анастасия Губанова и Морис Квителашвили, которые выступают за Грузию, приехали в Италию для подготовки к чемпионату мира по фигурному катанию 2022 года.

На ледовой арене спортивного клуба «Бергамо» приступили к тренировкам Губанова и Квителашвили, сообщает РИА Новости.

Губанова проживает в Санкт-Петербурге, Квителашвили — в Москве. Ранее они выступали за Россию.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участиях в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, отечественные фигуристы пропустят чемпионат мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал возможную смену гражданства российских фигуристов из-за невозможности участвовать в международных турнирах.