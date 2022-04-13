Винер-Усманова: в какой-то степени мы очень довольны отстранением от соревнований

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась, как отстранение от международных соревнований влияет на спорт в стране.
Винер-Усманова: в какой-то степени мы очень довольны отстранением от соревнований
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе без всяких легионеров и в гимнастике», — цитирует Винер-Усманову РБК.

По её словам, если санкции не снимут, то художественная гимнастика рискует навсегда потерять свою актуальность как вид спорта.

«Нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить», — добавила Винер-Усманова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям. После этого многие спортивные федерации стали отстранять спортсменов из России от участия в международных стартах.

Ранее Винер-Усманова прокомментировала заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить