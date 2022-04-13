Винер-Усманова: в какой-то степени мы очень довольны отстранением от соревнований

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась, как отстранение от международных соревнований влияет на спорт в стране.

«Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе без всяких легионеров и в гимнастике», — цитирует Винер-Усманову РБК.

По её словам, если санкции не снимут, то художественная гимнастика рискует навсегда потерять свою актуальность как вид спорта.

«Нам стали многие выдавать преграды на международных соревнованиях, через которые очень трудно проходить», — добавила Винер-Усманова.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям. После этого многие спортивные федерации стали отстранять спортсменов из России от участия в международных стартах.

Ранее Винер-Усманова прокомментировала заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения российских спортсменов.