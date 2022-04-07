Винер-Усманова: весь мир хочет, чтобы Россия выступала на международных соревнованиях

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Я очень счастлива и благодарна всем тем, кто выступил против отстранения наших спортсменов. Но для меня это вовсе не какая-то неожиданная новость. Я уверена, весь мир хочет, чтобы Россия выступала», — цитирует Винер-Усманову Sport24.

Она подчеркнула, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Винер-Усманова уверена, что российских спортсменов уважают во всём мире.

«Посмотрите, сколько спортсменов выступили в поддержку наших ребят. Нас очень любят. Глубоко верю, что сейчас всё начинает налаживаться. Скоро наши спортсмены получат возможность возобновить участие в международных соревнованиях», — сказала она.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям. После этого многие спортивные федерации стали отстранять спортсменов из России от участия в международных стартах.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал заявление WOA голосом разума.