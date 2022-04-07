Губерниев — о поддержке российских атлетов со стороны WOA: голос разума доносится до мира
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«Голос разума всё же доносится до мира. Если кто-то говорит дельные вещи, это хорошо. Спортсмены должны выступать. Всемирная ассоциация олимпийцев — сильная организация, но вопрос в том, что решение принимают не они. Спасибо им большое за мнение. Сложно сказать, помогут они нам или нет», — цитирует Губерниева РИА Новости.
Комментатор также считает, что без России и Белоруссии спортивный мир станет беднее.
Всемирная ассоциация олимпийцев опубликовала заявление, в котором обозначила, что не согласна с рекомендациями МОК относительно отстранения российских спортсменов, так как решение об участии в соревнованиях должно приниматься по каждому атлету индивидуально и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии. В WOA подчёркивают, что право спортсменов участвовать в турнирах должно поощряться и поддерживаться.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление WOA.