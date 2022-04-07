Губерниев — о поддержке российских атлетов со стороны WOA: голос разума доносится до мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Голос разума всё же доносится до мира. Если кто-то говорит дельные вещи, это хорошо. Спортсмены должны выступать. Всемирная ассоциация олимпийцев — сильная организация, но вопрос в том, что решение принимают не они. Спасибо им большое за мнение. Сложно сказать, помогут они нам или нет», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Комментатор также считает, что без России и Белоруссии спортивный мир станет беднее.

Всемирная ассоциация олимпийцев опубликовала заявление, в котором обозначила, что не согласна с рекомендациями МОК относительно отстранения российских спортсменов, так как решение об участии в соревнованиях должно приниматься по каждому атлету индивидуально и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии. В WOA подчёркивают, что право спортсменов участвовать в турнирах должно поощряться и поддерживаться.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление WOA.