Тарасова поблагодарила Всемирную ассоциацию олимпийцев, поддержавшую российских атлетов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Это очень хороший знак, неожиданно. Очень приятно, что международная организация нас поддерживает. Во всяком случае, мы сделали многое, чтобы хоть кто-то встал на нашу сторону. Спасибо им большое, что они это понимают», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Всемирная ассоциация олимпийцев опубликовала заявление, в котором обозначила, что не согласна с рекомендациями МОК относительно отстранения российских спортсменов, так как решение об участии в соревнованиях должно приниматься каждым атлетом индивидуально и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии. В WOA подчёркивают, что право спортсменов участвовать в турнирах должно поощряться и поддерживаться.

Ранее Тарасова выразила мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) сможет допустить российских спортсменов к соревнованиям.