Тарасова поблагодарила Всемирную ассоциацию олимпийцев, поддержавшую российских атлетов

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), выступившей против отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Тарасова поблагодарила Всемирную ассоциацию олимпийцев, поддержавшую российских атлетов
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Это очень хороший знак, неожиданно. Очень приятно, что международная организация нас поддерживает. Во всяком случае, мы сделали многое, чтобы хоть кто-то встал на нашу сторону. Спасибо им большое, что они это понимают», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Всемирная ассоциация олимпийцев опубликовала заявление, в котором обозначила, что не согласна с рекомендациями МОК относительно отстранения российских спортсменов, так как решение об участии в соревнованиях должно приниматься каждым атлетом индивидуально и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии. В WOA подчёркивают, что право спортсменов участвовать в турнирах должно поощряться и поддерживаться.

Ранее Тарасова выразила мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) сможет допустить российских спортсменов к соревнованиям.

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