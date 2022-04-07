Тарасова поблагодарила Всемирную ассоциацию олимпийцев, поддержавшую российских атлетов
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Это очень хороший знак, неожиданно. Очень приятно, что международная организация нас поддерживает. Во всяком случае, мы сделали многое, чтобы хоть кто-то встал на нашу сторону. Спасибо им большое, что они это понимают», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Всемирная ассоциация олимпийцев опубликовала заявление, в котором обозначила, что не согласна с рекомендациями МОК относительно отстранения российских спортсменов, так как решение об участии в соревнованиях должно приниматься каждым атлетом индивидуально и основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии. В WOA подчёркивают, что право спортсменов участвовать в турнирах должно поощряться и поддерживаться.
Ранее Тарасова выразила мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) сможет допустить российских спортсменов к соревнованиям.