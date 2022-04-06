Тарасова: будем надеяться на положительное решение ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что Международный союз конькобежцев (ISU) сможет допустить российских спортсменов к соревнованиям, если решением вопроса будут заниматься компетентные люди.

«Будем надеяться на положительное решение ISU. Я не поняла, за что нас дисквалифицировали. Но если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно. Потому что российские спортсмены никому не сделали ничего плохого, кроме того что двигали спорт вперёд на протяжении всей своей жизни», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал запретить российским спортсменам принимать участие в соревнованиях за рубежом. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в международных турнирах. Отечественные фигуристы были вынуждены пропустить чемпионат мира 2022 года в Монпелье.

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о подаче совместного заявления с Федерацией фигурного катания на коньках России в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.