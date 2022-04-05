ФФККР и Союз конькобежцев России подали совместный иск в CAS

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о подаче совместного заявления с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

«Компанию нам помог нанять Олимпийский комитет России. Это единая заявка, поданная от двух наших федераций. Дальше мы будем ждать рассмотрения вопроса о законности или незаконности отстранения российских спортсменов», — цитирует Кравцова «Спорт-Экспресс».

1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В федерацию входят фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении ФФККР оспорить в CAS отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях.