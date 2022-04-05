ФФККР и Союз конькобежцев России подали совместный иск в CAS
- AFP
«Компанию нам помог нанять Олимпийский комитет России. Это единая заявка, поданная от двух наших федераций. Дальше мы будем ждать рассмотрения вопроса о законности или незаконности отстранения российских спортсменов», — цитирует Кравцова «Спорт-Экспресс».
1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В федерацию входят фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении ФФККР оспорить в CAS отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях.