ФФККР и Союз конькобежцев России подали совместный иск в CAS

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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о подаче совместного заявления с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
ФФККР и Союз конькобежцев России подали совместный иск в CAS
  • AFP

«Компанию нам помог нанять Олимпийский комитет России. Это единая заявка, поданная от двух наших федераций. Дальше мы будем ждать рассмотрения вопроса о законности или незаконности отстранения российских спортсменов», — цитирует Кравцова «Спорт-Экспресс».

1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой. В федерацию входят фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении ФФККР оспорить в CAS отстранение спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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