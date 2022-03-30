Жулин — о решении ФФККР: для россиян подача апелляции в CAS ничем хорошим не кончится

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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оспорить отстранение спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Жулин — о решении ФФККР: для россиян подача апелляции в CAS ничем хорошим не кончится
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Нужно пытаться, бороться, а что ещё мы можем сделать в этой ситуации? Не знаю, чем всё дело кончится. Думаю, всё равно ничем хорошим для россиян. Не верю», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. В связи с этим российские и белорусские фигуристы пропустили минувший чемпионат мира.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решение ФФККР подать апелляцию в СAS.

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