Жулин — о решении ФФККР: для россиян подача апелляции в CAS ничем хорошим не кончится
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«Нужно пытаться, бороться, а что ещё мы можем сделать в этой ситуации? Не знаю, чем всё дело кончится. Думаю, всё равно ничем хорошим для россиян. Не верю», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. В связи с этим российские и белорусские фигуристы пропустили минувший чемпионат мира.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решение ФФККР подать апелляцию в СAS.