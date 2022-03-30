Тарасова поддержала решение ФФККР подать апелляцию в СAS

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оспорить отстранение спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Нашей Федерации фигурного катания бороться нужно до самого конца. У нас вся жизнь — борьба», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По её мнению, российские спортсмены ничем не провинились, чтобы на них накладывали санкции.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. В связи с этим российские и белорусские фигуристы пропустили минувший чемпионат мира.

Ранее в ISU отреагировали на информацию о возможном переносе этапов Гран-при из России и Китая в сезоне-2022/23.