В ISU отреагировали на информацию о возможном переносе этапов Гран-при из России и Китая

В Международном союзе конькобежцев (ISU) отреагировали на информацию о возможном переносе этапов Гран-при из России и Китая в сезоне-2022/23.

«Вопросы, касающиеся следующего сезона, будут обсуждаться на следующих заседаниях совета в апреле и июне», — цитирует пресс-службу ISU Sport24.

Напомним, что этап в России должен пройти с 25 по 27 ноября, а в Китае — с 11 по 13 ноября.

Ранее сообщалось, что ISU перенесёт этапы Гран-при по фигурному катанию из России и Китая. Отмечалось, что этап в России хотят перенести из-за ситуации на Украине, а в Китае — из-за жёстких антикоронавирусных правил, которые затрудняют прибытие в страну.