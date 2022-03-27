«Матч ТВ»: ISU перенесёт этапы Гран-при по фигурному катанию из России и Китая

В Международном союзе конькобежцев (ISU) собираются перенести российские и китайские этапы серии Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне.

Как сообщает «Матч ТВ», на чемпионате мира в Монпелье состоялась встреча с участием нескольких президентов ведущих национальных федераций, на которой обсуждался и данный вопрос.

Этап в России хотят перенести из-за ситуации на Украине, а в Китае — из-за жёстких антикоронавирусных правил, которые затрудняют прибытие в страну.

Отмечается, что решение по этапам могут принять 1 апреля по итогам заседания совета ISU. Однако пока неизвестно, в какие страны будут перенесены турниры.

Ранее сообщалось, что ISU не стал наказывать украинских фигуристов за использование речи Владимира Зеленского на ЧМ-2022.