«Матч ТВ»: ISU перенесёт этапы Гран-при по фигурному катанию из России и Китая
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Как сообщает «Матч ТВ», на чемпионате мира в Монпелье состоялась встреча с участием нескольких президентов ведущих национальных федераций, на которой обсуждался и данный вопрос.
Этап в России хотят перенести из-за ситуации на Украине, а в Китае — из-за жёстких антикоронавирусных правил, которые затрудняют прибытие в страну.
Отмечается, что решение по этапам могут принять 1 апреля по итогам заседания совета ISU. Однако пока неизвестно, в какие страны будут перенесены турниры.
Ранее сообщалось, что ISU не стал наказывать украинских фигуристов за использование речи Владимира Зеленского на ЧМ-2022.