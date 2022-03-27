ISU не стал наказывать украинских фигуристов за использование речи Зеленского на ЧМ-2022

Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) приняло решение не наказывать Александру Назарову и Максима Никитина за использование на тренировке на чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию музыки с вкраплениями речи президента Украины Владимира Зеленского.

«Музыка украинских танцоров не включала голос президента Украины, следовательно, это не было нарушением параграфа кодекса этики», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ISU.

В ISU также не увидели нарушения регламента в использовании украинскими фигуристами во время официальных выступлений национальных песен вместо стандартного ритмического танца и костюмов с национальной символикой.

«Костюм фигуриста может содержать его имя, название члена ISU, логотип или аббревиатуру. Следовательно, использование национальной униформы не было нарушением правил», — пояснили в пресс-службе.

Назарова и Никитин после исполнения ритм-танца на ЧМ-2022 отказались от участия в турнире. Они занимали 16-е место после исполнения первой программы.

Ранее Ирина Роднина назвала ущербным ЧМ по фигурному катанию без россиян.