Роднина назвала ущербным ЧМ по фигурному катанию без россиян
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«Пьедестал на этом ущербном чемпионате мира заняли вполне приличные спортсмены, но они не могли бы рассчитывать на высокие места, если бы были все сильнейшие», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
По словам Родниной, она всегда говорила, что первенство планеты после Олимпийских игр — это самый слабый турнир, потому что всегда многие лидеры уходят.
Сборная Японии одержала победу в медальном зачёте ЧМ, показав лучший результат в своей истории. В копилке сборной Страны восходящего солнца четыре медали (две золотые и две серебряные). У сборной США лучшее выступление за 56 лет — пять медалей (золото, серебро и три бронзы).
Чемпионат мира проходил с 21 по 27 марта во французском Монпелье.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что без Камилы Валиевой фигурное катание абсолютно деградирует.