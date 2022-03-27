Роднина назвала ущербным ЧМ по фигурному катанию без россиян

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате мира 2022 года по фигурному катанию, который прошёл без российских спортсменов.

«Пьедестал на этом ущербном чемпионате мира заняли вполне приличные спортсмены, но они не могли бы рассчитывать на высокие места, если бы были все сильнейшие», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

По словам Родниной, она всегда говорила, что первенство планеты после Олимпийских игр — это самый слабый турнир, потому что всегда многие лидеры уходят.

Сборная Японии одержала победу в медальном зачёте ЧМ, показав лучший результат в своей истории. В копилке сборной Страны восходящего солнца четыре медали (две золотые и две серебряные). У сборной США лучшее выступление за 56 лет — пять медалей (золото, серебро и три бронзы).

Чемпионат мира проходил с 21 по 27 марта во французском Монпелье.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что без Камилы Валиевой фигурное катание абсолютно деградирует.