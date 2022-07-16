Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике перенесён из Москвы в Баку

Европейский гимнастический союз сообщил, где пройдёт чемпионат Европы 2023 года.

Европейское первенство было перенесено в Баку (Азербайджан), сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что турнир пройдёт с 17 по 23 мая.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее в МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024.