Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике перенесён из Москвы в Баку

Короткая ссылка
Европейский гимнастический союз сообщил, где пройдёт чемпионат Европы 2023 года.
Чемпионат Европы — 2023 по художественной гимнастике перенесён из Москвы в Баку
  • РИА Новости

Европейское первенство было перенесено в Баку (Азербайджан), сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что турнир пройдёт с 17 по 23 мая.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее в МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить