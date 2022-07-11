В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024

Короткая ссылка
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди считает, что российские и белорусские спортсмены вряд ли смогут принять участие в Играх–2024 в Париже.
В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024
  • Gettyimages.ru

«Российские и белорусские атлеты не участвуют в стартующем отборе на Олимпиаду в Париже. Маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта: велоспорте, дзюдо, теннисе», — цитирует бывшего главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) The Guardian.

Он дал понять, что в случае отмены санкций спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к уже начавшимся отборочным соревнованиям.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил мнение, что международные федерации в скором времени снимут санкции с российского спорта.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить