В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди считает, что российские и белорусские спортсмены вряд ли смогут принять участие в Играх–2024 в Париже.

«Российские и белорусские атлеты не участвуют в стартующем отборе на Олимпиаду в Париже. Маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта: велоспорте, дзюдо, теннисе», — цитирует бывшего главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) The Guardian.

Он дал понять, что в случае отмены санкций спортсмены из России и Белоруссии не будут допущены к уже начавшимся отборочным соревнованиям.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее министр спорта Олег Матыцин выразил мнение, что международные федерации в скором времени снимут санкции с российского спорта.





