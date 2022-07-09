Матыцин уверен, что изоляция российского спорта не продлится долго

Министр спорта Олег Матыцин считает, что международные федерации в скором времени снимут санкции с российского спорта.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что эта изоляция будет долго. Международные федерации понимают, что, убрав российский спорт с международной арены, фактически они стреляют в собственные ноги», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, в это время возможностей будут переформатированы внутренние соревнования.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК.

Ранее Михаил Мишустин заявил о недопущении подковёрной борьбы и политики в спорте.