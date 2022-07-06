Мишустин заявил о недопущении подковёрной борьбы и политики в спорте

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал отстранение россиян от международного спорта.

«Важно всегда оставаться открытыми для иностранных партнёров, которые, как и мы, считают, что спорт — это про взаимное уважение и про дружбу, а не про подковёрные игры и нечестную борьбу, когда сильнейших вытесняют под предлогом политики», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он добавил, что российские спортсмены столкнулись с сильнейшим давлением из-за действий Запада. Хотя, по мнению Мишустина, спорт должен быть вне политики.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне ответили на призыв США исключить Россию из спортивных организаций.