В посольстве ответили на призыв США исключить Россию из спортивных организаций

В посольстве России в США отреагировали на заявление 35 стран о приостановлении членства национальных органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях.

«Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. При этом очевидно, что Украина — лишь повод. Гонения на российских атлетов начались задолго до нынешних событий», — говорится в заявлении российской стороны.

В сообщении подобный жест со стороны десятков стран назвали «русофобским выпадом». В посольстве России считают, что действия Запада — пример нечестной конкуренции. По их мнению, спорт должен быть вне политики.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее США и ещё 34 страны призвали исключить Россию из спорта.