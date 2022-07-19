Тихонов ответил на жёсткое высказывание Терюшкова о смене спортивного гражданства
- РИА Новости
«Пусть всех родственников высокопоставленных чиновников вернёт в Россию. А то у кого дочки, у кого сыновья — и все за рубежом», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».
Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, поэтому вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о смене спортивного гражданства.