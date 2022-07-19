Тихонов ответил на жёсткое высказывание Терюшкова о смене спортивного гражданства

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал высказывание депутата Госдумы Романа Терюшкова, который усмотрел в словах Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства преступление против государства.
Тихонов ответил на жёсткое высказывание Терюшкова о смене спортивного гражданства
  • РИА Новости

«Пусть всех родственников высокопоставленных чиновников вернёт в Россию. А то у кого дочки, у кого сыновья — и все за рубежом», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, поэтому вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о смене спортивного гражданства.

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