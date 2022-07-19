Винер: российским спортсменам нужна поддержка, тогда их не будет тянуть за кордон

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о смене спортивного гражданства.
Винер: российским спортсменам нужна поддержка, тогда их не будет тянуть за кордон
  • РИА Новости

«Нужно поддерживать спортсменов в финансовом плане. И предусматривать призовые, которые соотносимы с теми, которые они получали, когда выступали за рубежом или когда к нам приезжали зарубежные спортсмены. Тогда, я уверена, их не будет тянуть за кордон», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, поэтому вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Касаткиной и Рублёва о возможной смене гражданства.

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