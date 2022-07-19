Губерниев отреагировал на слова Касаткиной и Рублёва о возможной смене гражданства

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова российских теннисистов Андрея Рублёва и Дарьи Касаткиной.

«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет. И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина не исключили, что могут сменить спортивное гражданство.

Напомним, что Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. По его словам, государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки, и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.