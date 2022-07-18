Губерниев — о каминг-ауте Касаткиной: личная жизнь на то и называется личной
- РИА Новости
«Я рад за Дарью. Любите кого хотите. Не надо только трогать наших детей. Если её такой создала природа, то я могу пожелать Касаткиной только счастья. Личная жизнь на то и называется личной. Это её дело. Дарью Касаткину я люблю как прекрасную спортсменку и хорошую девушку», — приводит слова Губерниева Sport24.
18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.
Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.
Ранее Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.