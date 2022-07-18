Губерниев — о каминг-ауте Касаткиной: личная жизнь на то и называется личной

Короткая ссылка
Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на признание первой ракетки России Дарьи Касаткиной в нетрадиционной ориентации.
Губерниев — о каминг-ауте Касаткиной: личная жизнь на то и называется личной
  • РИА Новости

«Я рад за Дарью. Любите кого хотите. Не надо только трогать наших детей. Если её такой создала природа, то я могу пожелать Касаткиной только счастья. Личная жизнь на то и называется личной. Это её дело. Дарью Касаткину я люблю как прекрасную спортсменку и хорошую девушку», — приводит слова Губерниева Sport24.

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить