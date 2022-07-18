Кафельников заявил, что не поменяет отношение к Касаткиной после её каминг-аута

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал признание первой ракетки России Дарьи Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

«Дарья сделала то, что считает нужным. Это никак не отразится на моём отношении к ней. Оно как было хорошим, таким и останется», — приводит слова Кафельникова Sport24.

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее Касаткина опубликовала фотографию с российской фигуристкой Натальей Забияко после признания в своей нетрадиционной ориентации.