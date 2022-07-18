Касаткина выложила совместную фотографию с фигуристкой Забияко после своего каминг-аута

Короткая ссылка
Первая ракетка России Дарья Касаткина опубликовала фотографию с российской фигуристкой Натальей Забияко после признания в своей нетрадиционной ориентации.
Касаткина выложила совместную фотографию с фигуристкой Забияко после своего каминг-аута
  • AFP
  • © Christophe ARCHAMBAULT

Фотография появилась в социальных сетях Касаткиной. Спортсменка также добавила эмоджи с изображением сердца.

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

27-летняя Забияко является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Она выступала в паре с Александром Энбертом. В мае спортсменка решила возобновить карьеру, а в августе она должна выступить в дуэте с Закари Дэйлманом на турнире Skate Ontario в Канаде.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить