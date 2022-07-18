Касаткина выложила совместную фотографию с фигуристкой Забияко после своего каминг-аута

Первая ракетка России Дарья Касаткина опубликовала фотографию с российской фигуристкой Натальей Забияко после признания в своей нетрадиционной ориентации.

Фотография появилась в социальных сетях Касаткиной. Спортсменка также добавила эмоджи с изображением сердца.

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

27-летняя Забияко является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. Она выступала в паре с Александром Энбертом. В мае спортсменка решила возобновить карьеру, а в августе она должна выступить в дуэте с Закари Дэйлманом на турнире Skate Ontario в Канаде.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на признание Касаткиной в нетрадиционной ориентации.