Чесноков — о каминг-ауте Касаткиной: это её выбор и её личное дело
- AP
- © Jean-Francois Badias
«Моя позиция очень обычная — это её выбор и её личное дело. Я не хочу даже вмешиваться. Я поддерживаю Дашу. Каждый человек имеет право на личную жизнь. Она нормальная девчонка, никого не убивает. Даша живёт своей прекрасной жизнью», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».
18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.
Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.
Ранее Софья Тартакова, агент Касаткиной, прокомментировала каминг-аут спортсменки.