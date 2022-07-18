Чесноков — о каминг-ауте Касаткиной: это её выбор и её личное дело

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на признание первой ракетки России Дарьи Касаткиной в нетрадиционной ориентации.

«Моя позиция очень обычная — это её выбор и её личное дело. Я не хочу даже вмешиваться. Я поддерживаю Дашу. Каждый человек имеет право на личную жизнь. Она нормальная девчонка, никого не убивает. Даша живёт своей прекрасной жизнью», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

18 июля спортсменка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее Софья Тартакова, агент Касаткиной, прокомментировала каминг-аут спортсменки.