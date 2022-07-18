Агент Касаткиной уверена, что каминг-аут теннисистки не помешает её карьере

Софья Тартакова, агент российской теннисистки Дарьи Касаткиной, прокомментировала каминг-аут спортсменки.

«Как это может помешать карьере? Вот вам мешает, что вы кого-то любите? Любовь в принципе может кому-то помешать — вне зависимости от того, какого она пола?» — приводит слова Тартаковой «Матч ТВ».

Софья также ответила на вопрос, стоит ли теннисистке опасаться реакции россиян. По её словам, российской публике нужно развиваться как душевно, так и умственно.

Напомним, что Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее Касаткина объявила о своей нетрадиционной ориентации.