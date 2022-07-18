Касаткина объявила о своей нетрадиционной ориентации

Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут.

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да всё нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть», — сказала Касаткина на YouTube-канале Вити Кравченко.

Теннисистка также призналась, что не знает, когда в России тема ЛГБТ перестанет быть запретной.

Напомним, что Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее футболистка «Эспаньола» и сборной России Надежда Карпова совершила каминг-аут, а также сравнила отношение к ЛГБТ-сообществу в России и в Испании.