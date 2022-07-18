Касаткина объявила о своей нетрадиционной ориентации

Короткая ссылка
Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут.
Касаткина объявила о своей нетрадиционной ориентации
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да всё нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть», — сказала Касаткина на YouTube-канале Вити Кравченко.

Теннисистка также призналась, что не знает, когда в России тема ЛГБТ перестанет быть запретной.

Напомним, что Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) заняла 12-е место и осталась лучшей представительницей России.

Ранее футболистка «Эспаньола» и сборной России Надежда Карпова совершила каминг-аут, а также сравнила отношение к ЛГБТ-сообществу в России и в Испании.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить