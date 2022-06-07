Российская футболистка Карпова совершила каминг-аут

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Футболистка «Эспаньола» и сборной России Надежда Карпова сделала каминг-аут, а также сравнила отношение к ЛГБТ-сообществу в России и в Испании.
Российская футболистка Карпова совершила каминг-аут
  • РИА Новости

«Я перестала бояться говорить о некоторых вещах. Также я понимаю, что никто не будет винить меня за то, что я живу с девушкой. В России люди спрашивают, есть ли у тебя парень. Здесь спрашивают, есть ли у тебя партнёр — pareja»», — приводит слова Карповой BBC.

27-летняя футболистка выступала за «Зоркий», «Чертаново», «Валенсию» и «Севилью». Она провела 24 матча и забила шесть мячей за сборную России.

Ранее сообщалось, что в Англии впервые за 32 года футболист совершил каминг-аут.

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