Депутат Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

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Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о спортсменах, которые меняют спортивное гражданство.
Депутат Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене
  • РИА Новости

«Президентом подписан закон, в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Считаю, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», — написал Терюшков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что государство вкладывает в спортсменов не только финансы, но и уникальные методики подготовки и вправе рассчитывать на их преданность или хотя бы на возврат средств, если спортсмены начнут работать на престиж другой страны в своих корыстных целях.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за отстранения от международных соревнований.

 

 

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